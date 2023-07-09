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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبيرة تربوية: «الأعلى للتدريب» نقطة محورية في تطوير التعليم

الدكتورة حنان إسماعيل
الدكتورة حنان إسماعيل أستاذ اقتصاديات التعليم

قالت الدكتورة حنان إسماعيل أستاذ اقتصاديات التعليم، إنّ المجلس الأعلى للتعليم والتدريب نقطة محورية جدا، لأن الدولة المصرية تهتم بالتعليم اهتماما كبيرًا منذ عام 2019، حيث وضعت نقطة محورية لعملية التعليم، فالتعليم والصحة يعتبران من أبرز المجالات الموجودة في أي مجتمع لأنهما مرتبطان بالعنصر البشري.

وأضافت « إسماعيل»، خلال حوارها مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «اكسترا نيوز»، أن المجتمع لا يقوم إلا بالعناصر البشرية المتعلمة بشكل كفء مناسب لسوق العمل والتي تتمتع بالصحة الجيدة التي يمكنها التفاعل والنهوض بالمجتمع في التخصصات جميعها.

التعليم الجامعي

وتابعت أستاذ اقتصاديات التعليم: «المجتمع عانى الكثير من الصعوبات نتيجة للتباعد بين رؤية التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، وكنا نرى فقط اللقاء بين وزيري التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي في الثانوية العامة، لذلك، فقد كان تشكيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب أمرا مهما جدا».

الأعلى للتعليم والتدريب التعليم الجامعي التعليم قبل الجامعى الثانوية العامة العناصر البشرية المجلس الأعلى للتعليم

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