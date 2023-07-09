أبناء محمد الشناوي في ظهور مميز على إنستجرام| شاهد

شارك محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر والنادي الأهلي، صورة له رفقة أبناءه في أحدث ظهور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحقق الأهلي، فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلهم على معلول ومحمود كهربا ليرفع رصيده للنقطة 75 في صدارة أندية الدوري.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل، على ملعب مختار التتش استعدادا للقاء الزمالك المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل .

ويتربع الأهلى على عرش صدارة الدوري برصيد 75 نقطة، وما زالت لديه 4 مباريات مؤجلة، ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.