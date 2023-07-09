سيدة تشتكي شقيقها: لا يعرف الأصول.. وحرمني من زيارة أبي وأمي| فيديو

كشفت سيدة توفي والدها منذ عام، تفاصيل حرمانها وشقيقاتها الأربع من الميراث؛ بعد تآمر عائلتها التي تؤمن بـ"عدم أحقية النساء في أخذ نصيبهن من تركة الوالد".

وأضافت السيدة، خلال برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهال طايل، قائلة: "أخويا مكانش بيحبنا ندخل البيت، ومن المحرمات إني أشوف أبويا وأعيِّد عليه، وعيلة أمي مش بتورَّث بنات".

الأصول

وتابعت السيدة، أنّ أشقائها الذكور، لا يعترفون بالأصول التي تنظم علمية الميراث، ويصرون على حرمان النساء من الميراث، رغم ترك الوالد لتركة كبيرة تقدر بالملايين، مستطردة: “مش ذنبنا إننا اتخلقنا بنات”.