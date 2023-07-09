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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يناقش تحديد أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

ترأس، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في أول اجتماع للمجلس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، مهنئًا مجلس الإدارة وهيئة المتحف بنجاح المرحلة الجارية من الجولات الإرشادية المحدودة بالمتحف والتي تشمل كل من منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجى، وذلك فى إطار حرص وقيام المتحف بمراجعة جاهزية الخدمات المقدمة لزائريه، والتأكد من تميز وتفرد التجربة السياحية به منذ الدخول وحتى انتهاء الزيارة.

كما أثني الوزير على الجهود التي يبذلها فريق عمل المتحف لإنجاز هذا الصرح العظيم، ومدى التزامهم بالتوقيتات المحددة والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المتبقية والتي تم الاتفاق عليها منذ شهر إبريل الماضي بما يضمن الإنتهاء من جميع الأعمال بنهاية شهر سبتمبر 2023 تمهيداً لافتتاح للمتحف.

وقد حرص الوزير على إطلاع أعضاء المجلس على ما شهدته صناعة السياحة في مصر من طفرة كبيرة في حركة السياحة الوافدة لمصر خلال ال 6 شهور الأولي من عام 2023، مستعرضاً المؤشرات الإيجابية للحركة خلال هذه الفترة والتي شهدت نموًا في أعداد السائحين الوافدين وأعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة، بنسبة زيادة مقدارها 44% عن العام الماضي.

أشار إلى أن هذه النسبة تعد  أعلى معدلات في حركة السياحة الوافدة لمصر مقارنة بال 6 أشهر الأولي لعام 2010 والتي سجلت أعلى نسبة في حركة السياحة الوافدة حينها، الأمر الذي يشير إلى نجاح الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة مؤخرا لتنمية صناعة السياحة والتي باتت أن تؤتي ثمارها بعد أن نجحت الدولة المصرية في رفع كفاءة البنية التحتية والتغلب على جوانب عديدة في القصور في جانب العرض لتحسين التجربة السياحية في مصر خاصة في ظل تزايد الطلب على زيارة مصر من مختلف الجنسيات والشرائح، وكذلك برامج تحفيز الطيران التي نتج عنها زيادة في عدد مقاعد الطيران وإعادة تصميم برامج للتسويق والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لابتكار برامج تمويل مبتكرة، ومضاعفة الإنفاق على الترويج السياحي وغيرها.

كما أشار الوزير إلى النجاحات التي حققتها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار والتي ظهرت جلياً في زيادة معدل الإنفاق العام على العديد من مشروعات الترميم والتطوير لعدد من المواقع والمتاحف وكذلك أعمال الحفائر والإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وذلك خلال العام المالى المنقضي بنهاية 30 يونيو 2023، الأمر الذي يتناسب مع أهمية هذه المواقع والمتاحف..

وخلال الاجتماع قام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، بتهنئة السيد الوزير  على الانتقال للعاصمة الإدارية، وما شهدته الوزارة من إنجازات على الصعيد السياحي والأثري، كما قام بإحاطة المجلس بالموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به وآخر ما تم إنجازه من أعمال، مؤكدا على أن جميع الأعمال تجري على قدم وساق للإنتهاء منها وفقا للجدول الزمني المقرر وأن العمل يسير بالتوازي في كافة قاعات المتحف، مشيرًا إلى أنه تم وضع الأحجار الأصلية أعلى نموذج حفرة اكتشاف المركب المنفذة لتُعد المدخل الرئيسي لمتحف مراكب الملك خوفو.

وأشار الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير إلى البدء في تركيب وتثبيت الآثار الثقيلة منذ 6 أشهر على القواعد الخاصة بها المنتهية داخل قاعات العرض الرئيسية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 54%، وذلك بالتوازي مع الأعمال الجارية لنهو المتبقي من تجهيزات العرض المتحفي بقاعات العرض الرئيسية، بإلاضافة إلى البدء منذ منتصف شهر يونيو الماضي في وضع القطع الأثرية بالفتارين الخاصة بها بقاعات العرض الرئيسية.

وتناول الاجتماع مناقشة أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير تزامنًا مع الانتهاء من الأعمال، والتصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس وإحاطة أعضاء المجلس بآخر مستجدات الأعمال مع التحالف الفائز بتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف.

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