حكومة كولومبيا تتوصل إلى اتفاق لبدء محادثات سلام مع فصيل من متمردي القوات المسلحة

توصلت حكومة كولومبيا إلى اتفاق لبدء محادثات سلام مع فصيل من متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المعارضين الذين رفضوا اتفاق السلام لعام 2016 ، بحسب بيان.

وستتم مناقشة وقف مؤقت لإطلاق النار بين الحكومة والفصيل المنشق عن فارك التي تم تسريحها الآن ، والتي تتكون من حوالي 3500 شخص والمعروفة باسم Estado Mayor Central (EMC).

تعهد الرئيس اليساري جوستافو بيترو بإنهاء الصراع المستمر منذ 60 عاما في كولومبيا - والذي أودى بحياة 450 ألف شخص على الأقل - من خلال إبرام اتفاقيات سلام أو استسلام مع المتمردين المتبقين وعصابات الجريمة والتنفيذ الكامل لاتفاق السلام مع فارك.

وقال الطرفان في بيان مشترك صدر يوم السبت ونشره المفوض السامي للحكومة الكولومبية للسلام يوم الأحد 'كلا الجزءين يؤكدان النية الراسخة للتقدم نحو بناء اتفاقية سلام تضع حدا للمواجهة المسلحة'.

ودعا البيان إلى 'سلام متكامل ومستقر ودائم مع العدالة الاجتماعية والبيئية'.

والمفوضية أحد فصيلين منشقين عن فارك لم يقبلا اتفاق السلام السابق الذي أدى إلى تسريح 13 ألف شخص وأدى إلى إنشاء حزب سياسي فاز بعشرة مقاعد في الكونجرس.

وتجري جماعة متمردة أخرى ، هي جيش التحرير الوطني (ELN) ، والتي لم تكن جزءًا من اتفاق 2016 ، حاليًا محادثات مع حكومة بترو. أعلنت الأطراف في يونيو أن وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر سيبدأ في أغسطس.