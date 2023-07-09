بعد تعرضه لوعكة صحية.. هبة مجدي تطالب جمهورها بالدعاء لنجلها

طالبت الفنانة هبة مجدي، متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بالدعاء لنجلها؛ عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ونشرت هبة مجدي، صورة لها رفقة نجلها، وعلقت عليها: “دعواتكم بالشفاء لـ موسى، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب”.

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.



أبطال جدد في “المداح”

شارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجُدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل “طاقة القدر” ولأول مرة في سلسلة “المداح”، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورًا مؤثرًا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي، التي ظهرت في صورة “جنية” تحارب صابر المداح، كما ظهر الفنان خالد زكي فى العمل.