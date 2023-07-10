تسريب سعر ومواصفات أفضل أجهزة تابلت أندرويد في العالم .. تفاصيل

كشفت تسريبات سعر ومواصفات سلسلة أجهزة التابلت Galaxy Tab S9 والمرشحة أن تكون أفضل أجهزة تابلت في العالم من فئة الأندرويد، حيث ستنطلق الأجهزة ضمن Unpacked القادم من شركة سامسونج في 26 يوليو القادم.

وبحسب موقع GSMArena فإن السعر الخاص بسلسلة Galaxy Tab S9 في أوروبا قد تم الكشف عنه عبر عدة تقارير غير رسمية، تتوقع أن يبدأ سعر جهاز Galaxy Tab S9 الأساسي 929 يورو لطراز Wi-Fi سعة 8 / 128 جيجابايت، و1049 يورو لطراز Wi-Fi نسخة 12 / 256 جيجابايت .

كما سيبلغ سعر جهاز Galaxy Tab S9 Plus من حوالي 1149 يورو لطراز Wi-Fi بسعة 12 / 256 جيجابايت، بينما سيبلغ جهاز Tab S9 Ultra سيكلف 1369 يورو لشبكة Wi-Fi بسعة 12/ 256 جيجابايت.

ويأتي جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra الأفضل في السلسلة بشاشة فائقة الدقة من نوع Dynamic AMOLED 2X WQXGA قياس 14.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجابكسل مع كاميرا أخرى بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أقوى معالج لهواتف الأندرويد في الوقت الحالي، مع نظام التشغيل Android 13.

وسيوفر جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت و 1 تيرابايت لذاكرة التخزين الداخلية، مع بطارية ضخمة سعة 11200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.