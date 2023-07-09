ابنة عبدالمنعم مدبولي: بحسد نفسي إني بنته وعلمنا الاعتماد على النفس

قالت أمل عبدالمنعم مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، في الذكرى الـ 17 على رحيله: "أنا بحسد نفسي اني بنت عبدالمنعم مدبولي».

واضافت أمل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل الذي يبث على قناة"CBC"، أن والدها كان حنين وهذا يعود لانه كان يتيما ومر بظروف صعبة.

وأوضحت: والدي علمنا الاعتماد على النفس، فقد كان يسعى طول الوقت لتعليمنا الاعتماد على النفس وليس على شخصه، وكان دائم القول انه يستطيع أن يجلب كل ما نريده ولكن سيأتي يومًا ستجدوا الحياة صعبة لذا عليكم الاعتماد على أنفسكم.