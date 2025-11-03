بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. نواب يوضحون كيفية استثمار الحدث لجذب 30 مليون سائح سنويا

سياحة النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير منصة تسويقية عالمية تخدم خطة الـ30 مليون سائح

نائبة: نحتاج فتح أنواع من السياحة فى مصر لجذب 30 مليون أجنبي

نائب: تغيير قريب فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من القاصدين



أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مبنى، بل منصة تسويقية عالمية تخدم خطة الـ30 مليون سائح ، وأشاروا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول اخرى في هذا المجال.

في البداية قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يدعم استراتيجية جذب 30 مليون سائح سنويًا.

وأكد علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بكل تأكيد المتحف المصري الكبير وحده قادر على خلق طفرة؛ لأنه أكبر مشروع أثري في القرن الحالي، ومع اكتمال تطوير الأهرامات والمطار والمنطقة المحيطة، سيكون أكبر مركز جذب في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مبنى، بل منصة تسويقية عالمية تخدم خطة الـ30 مليون سائح.

وقالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “إننا فى حاجة إلى فتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر، لكى نصل إلى المستهدف وهو جذب 30 مليون سائح فى مصر”.

وأضافت “الشعولي”، في تصريحات لـ"صدى البلد": “يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت وسياحة علاجية فى سيوة، نستطيع أن نجذب من خلالها أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر”.

وأشارت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.

وقال النائب محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول اخرى في هذا المجال.

وأكد الخولي لـ"صدى البلد"، أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب إلى أن المنتج السياحي لدينا متنوع فى كل المجالات، فعلى سبيل المثال في محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال.

وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصري، خاصة وأننا لدينا مناخ معتدل ومحميات طبيعية ونمتلك ثلث اثار العالم مقارنة بدولة مثل أسبانيا التى لديها سياحة الشواطىء فقط.

وأوضح أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.

وكان قد أكد شريف فتحي، وزير السياحة والأثار، أن الجميع في دول العالم سعداء بأفتتاح المتحف المصري الكبير، ومبهورين بما تم في حفل الإفتتاح.

وقال شريف فتحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المصريون بناءون، والتاريخ بكل حقائبه منذ الدولة القديمة حتى العصر الحديث أثبت ذلك، إضالة إلى أن الحضارة لا يمكن أن تقوم إلأ بوجود السلام.

وتابع وزير السياحة والأثار، أن انجاز المتحف المصري الكبير كبير، وكان عليا مسئولية وعبئ أن يخرج حفل إفتتاح المتحف تتويج لجميع من عمل في المتحف المصري الكبير حتى إكتمال المشروع.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والأثار، أن كل جهات الدولة ساهمت في مشروع المتحف المصري الكبير، إضافة إلى التعاون مع اليابان التي كلفت مشرع المتحف بنسبة قاربت 82% من التكلفة الإجمالية عن طريق قرض ميسر سيتم سداده على فترة طويلة.

وقال شريف فتحي ، أن المتحف المصري الكبير صرح حضاري يرفع أداسم مصر ويضعها في مصاف الدول التي لديها عجائب الدنيا، معلقا "العالم كله سعيد بمصر وسعيد بحفل الإفتتاح"

وتابع وزير السياحة والأثار، أن الإقبال من السائحين على مصر كبير، ونعمل بسياسة جديدة لتنويع الأنماط السياحية، وليس الإعتماد على نمط واحد فقط، ولدينا تنوع سياحي الأفضل في العالم وسيضاف إليها المتحف المصري الكبير.

وأشار شريف فتحي إلى أنه نتوقع أن يكون هناك اقبال كبير على المتحف المصري الكبير، ولكن سنعمل على تنظيم مواعيد الدخول وسيكون لدينا أولوية لحضور المواطن المصري، وسيكون هناك مواعيد للسائحين