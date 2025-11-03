الجنائية الدولية تعلن اتخاذ خطوات فورية لحفظ الأدلة بشأن جرائم الفاشر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت عن اتخاذ خطوات فورية لحفظ الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في مدينة الفاشر بإقليم دارفور في السودان.

وأكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تعول على حرص الرئيس الامريكي دونالد ترامب على تنفيذ رؤيته لإنهاء الحروب والنزاعات حول العالم، وأن موقف مصر ثابت وداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية.

وأوضح وزير الخارجية، أن هناك جهود مصرية مكثفة في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدا أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان، وعلى ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء السودان.

كما أكد أهمية إنشاء ممرات إنسانية لتوزيع المساعدات في السودان، مشددا على استمرار مصر في تقديم الدعم الإغاثي.