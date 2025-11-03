توتر حكومي في تل أبيب بسبب السماح لعناصر حماس بالعودة إلى غزة

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حالة من الغضب تسود بين عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية، عقب تقارير أشارت إلى أن الجيش يدرس السماح لعناصر من حركة حماس العالقين داخل الأنفاق في منطقة تُعرف بـ"الخط الأصفر" بالعودة إلى قواعدهم في قطاع غزة، دون المساس بهم أو اعتقالهم، شرط ألا يكونوا مسلحين.

ونقلت القناة عن مسؤولين كبار في الجيش قولهم إن رئيس الأركان، إيال زامير، يعارض أي تساهل في هذا الملف، مؤكداً أن موقفه "واضح وحاسم"، قائلاً: "يجب القضاء على جميع هؤلاء الإرهابيين"، على حد وصفه.

وأشارت القناة إلى أن الخلاف يعكس توتراً متزايداً داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن طريقة التعامل مع بقايا مقاتلي حماس في الميدان، في ظل الضغوط الأمنية والسياسية المتصاعدة.