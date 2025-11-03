مدبولي يوجه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش حضوره نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، التي تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر.

وفى مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وسعادته بمقابلة رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، مؤكداً عمق العلاقات المصرية القطرية، وتطلع مصر لدعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع الشقيقة قطر فى مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى ما شهدته الأوضاع الاقتصادية فى مصر من تحسن خلال الفترة الماضية، وذلك فى ضوء النتائج الإيجابية المحققة من تطبيق وتنفيذ العديد من الخطوات والإجراءات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا كذلك إلى جهود تحسين مناخ وبيئة الاستثمار، فضلا عن استقرار سوق النقد الأجنبي فى مصر وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية خلال المرحلة الراهنة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه طبقاً لتوقعات الحكومة فإن معدل التضخم سوف ينخفض العام المقبل إلى نحو 8% نزولا من نحو 12% حالياً، منوها فى هذا الصدد بجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على حل أى مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين، وذلك بما يسهم فى التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

ووجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر، مشيراً إلى أنه على استعداد لمقابلة أى مستثمر لبحث مقترحات وفرص الاستثمار فى مصر فى العديد من القطاعات والمجالات.

وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على أن تكون تجربة المستثمر القطري فى مصر ناجحة، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن صفقة استثمارية بين البلدين، وهو ما يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتنفيذ حزمة من المشروعات الاستثمارية.

من جانبهم، استهل أعضاء الرابطة، كلمتهم بتقديم التهنئة لقيادة وحكومة وشعب مصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أبهر العالم بما يحويه من كنوز، مشيرين إلى أن الاحتفالية كانت مثار فخر للعرب جميعاً.

وأكدوا عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، مُعربين عن تطلعهم لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، مشيرين إلى التواصل الدائم بين الرابطة والسفارة المصرية في الدوحة.

وخلال اللقاء، جرى استعراض خلفية معلوماتية حول الرابطة، وكذا مؤشرات الاقتصاد القطري، ودار نقاش حول استفسارات أعضاء الرابطة بشأن التسهيلات والمزايا التي تُمنح للمستثمرين الأجانب والعرب.

وفى هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تحقيق التنمية الشاملة في مصر، وعددا من المبادرات الرئاسية في هذا الصدد، والتى من بينها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".