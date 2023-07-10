هاتفك الآيفون يتجسس عليك .. وهذه طرق إيقافه

من المعروف أن تطبيقات للهواتف الذكية تتنصت على المستخدمين عند إعطائها الأذونات المختلفة مثل الميكروفون والكاميرا، والتي يمكن التخلص منها بحذفها أو منع إعطاء الأذون لها، إلا أن الهواتف تأتي محملة مسبقًا بتطبيقات أصلية من المفترض أن تقوم ببعض التنصت مثل تطبيق Siri في هواتف آيفون.

وبحسب موقع BGR فإنه إذا كنت قلقًا بشأن استماع المساعد الصوتي Siri لهاتفك الآيفون فيمكنك اتباع عدد من الخطوات التي يمكنها أن تمنع Siri من التجسس علة المعلومات الخاصة بك.

كيفية إعادة تعيين بيانات Siri الخاصة بك

بدلاً من إيقاف تشغيل Siri تمامًا ، يمكنك حذف محفوظات Siri يدويًا.

توجه إلى الإعدادات ، وانقر فوق Siri & Search ،

وابحث عن سجل Siri & Dictation.

ستجد خيار حذف Siri & Dictation History.

سيؤدي هذا إلى قطع الارتباط بين هاتفك الآيفون وبيانات Siri التي تمتلكها آبل عنك.

كيفية إيقاف تشغيل ميزة "Hey Siri" على هواتف آيفون



وإذا كنت تريد منع Siri من الاستماع إلى أمر "Hey Siri" تمامًا ، فيمكنك القيام بذلك، خاصة إذا كنت قلقًا ، فقد تقول شيئًا يبدو مثل "Hey Siri" أو “مرحبا سيري” ، ثم سيحاول هاتفك الآيفون الاستجابة وربما إرسال البيانات التي يسجلها إلى خوادم آبل.

توجه إلى نفس قائمة Siri & Search. ويمكنك إيقاف تشغيل الاستماع إلى "Hey Siri" ، وسيتوقف هاتفك الآيفون عن الرد على أوامرك.

وإذا كنت تريد إيقاف تشغيل المساعد تمامًا ، فستحتاج أيضًا إلى تعطيل خيار Press Side Button أو الضغط على الزر الجانبي.

يضمن إيقاف تشغيل خيار "Allow Siri When Locked" السماح لسيري عندما يكون مغلقا" عدم استدعاء Siri عن طريق الخطأ أثناء وجود الهاتف في جيبك.