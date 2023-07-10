Threads لن يستبدل تويتر.. رئيس إنستجرام : نبعد عن السياسة ولا نريد تكرار أخطاء فيسبوك

قال آدم موسيري، رئيس Instagram إنستجرام، إن تطبيق Threads لن يدفع المستخدمين أو سيشجعهم على المحتوى السياسة والأخبار الجادة، وأن هدف التطبيق ليس استبدال تويتر.

وفي منشور له على تطبيق Threads - الذي ينظر إليه على أنه أكبر منافس لـ تويتر- أكد موسيري على أن الهدف من Threads هو إنشاء ساحة عامة للمستخدمين الذين لم يتقبلوا تطبيق تويتر أو المجتمعات الموجودة على تويتر، أو أولئك الذين يفضلون مكانا أقل حدة في النقاش.

وأشار موسيري إلى أن شركة ميتا لا تريد تكرار الأخطاء التي ارتكبها فيسبوك في الماضي والتي تمثلت في الاستجابة السريعة للغاية لما ينشر في وسائل الإعلام.

وأقر موسيري بأنه على الرغم من ذلك فإن المحتوي السياسي وكذلك المحتوي الذي يناقش قضايا كبرى سيظهر حتمًا على المنصة "لكننا لن نفعل أي شيء لتشجيع هذا النوع من المحتوى"، بحسب Deadline.

وشدد رئيس إنستجرام على أن "السياسة والأخبار ذات المحتوى الجاد مهمة" ولكن "من منظور المنصة ، فإن أي مشاركة من قبل المستخدمين لهذا المحتوى لن تقابل بالتدقيق، متابعا: "هناك الكثير من الموضوعات لإنشاء منصة نابضة بالحياة دون الحاجة إلى الدخول في السياسة أو الأخبار ذات المحتوى الجاد، مثل الرياضة ، والموسيقى ، والأزياء ، والجمال ، والترفيه، وغيرها.

وكان سخر مالك تويتر، إيلون ماسك، من تطبيق Threads المملوك لشركة ميتا، حيث اعتبر أن التطبيق هو مجرد نسخة مكررة بدون روح من تطبيق إنستجرام ولكن دون صور، قائلا : " إن تطبيق Threads هو نفسه تطبيق إنستجرام بدون صور، وهو أمر لا معنى له ، هذا بالإضافة إلى أن السبب الرئيسي لاستخدام الناس لهذا التطبيق هو توقهم وشغفهم بالصور".

كما هددت شركة تويتر بمقاضاة شركة "ميتا" ‏Meta Platforms‏، على خلفية إنشائها تطبيق Threads، حيث اتهمت ميتا بتوظيف موظفين سابقين في تويتر تمتعوا بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية لشركة تويتر والوصول للمعلومات السرية الخاصة بالشركة. ‏