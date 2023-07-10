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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصل العدد لـ 15.. بولندا تعتقل فردًا جديدًا في شبكة تجسس روسية

علم بولندا
علم بولندا

أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي اليوم الاثنين، أن بولندا اعتقلت عضوًا آخر في شبكة تجسس روسية، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم اعتقالهم في إطار هذا التحقيق إلى 15.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، تقول بولندا، وهي مركز للإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا، إنها أصبحت هدفًا رئيسيًا للجواسيس الروس، متهمة موسكو بمحاولة زعزعة استقرارها.

وقال كامينسكي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: "لقد اعتقل جهاز الأمن الداخلي عضوًا آخر في شبكة التجسس يعمل لحساب المخابرات الروسية".

وأضاف “المشتبه به ظل يراقب المنشآت العسكرية والموانئ. وكان الروس يدفعون له بشكل منهجي”.

ولم ترد السفارة الروسية في وارسو على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وفي يونيو الماضي، احتجزت بولندا لاعب هوكي الجليد الروسي المحترف بتهمة التجسس.

وقالت بولندا في مارس إنها فككت شبكة تجسس روسية واحتجزت 9 أشخاص قالت إنهم كانوا يجهزون لأعمال تخريب ومراقبة طرق السكك الحديدية المؤدية إلى أوكرانيا.

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