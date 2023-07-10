وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة من نظيره الروسي..ما فحواها؟

تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، رسالة خطية، من نظيره الروسي، سيرجي لافروف، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأفادت "واس" بأن نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، تسلم الرسالة خلال استقباله بالوزارة يوم أمس الأحد، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة، سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

وكان قد التقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع رئيسة بنك التنمية في مجموعة "بريكس" ديلما روسيف، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ومجموعة "بريكس".

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فقد تناول اللقاء الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (الجمعة)، مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء رؤية السعودية 2030، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة العالمية.