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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد حاتم أبو اسنينة من جبل الشريف بمدينة الخليل، وأسامة هشام عويضات (24 عاما) من قرية شيوخ العروب شمالا، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت الشاب يحيى زكريا محيسن (23 عاما) من مخيم العروب، عند حاجز الكونتينر العسكري شرق مدينة القدس.

وكما اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد المالكي من مخيم شعفاط، ومحمد غراب من حي عين اللوزة ببلدة سلوان، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة حمدان رحيمي (23 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

الاحتلال الاسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات الضفة الغربية القدس المحتلة محافظة الخليل مخيم العروب رام الله

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