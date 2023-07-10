جرائم حرب.. رد قاسٍ من روسيا على تزويد أمريكا أوكرانيا بأسلحة فتاكة

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، إن البيت الأبيض يعترف فعلياً بارتكاب جرائم حرب بالموافقة على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

وأضافت السفارة الروسية على تطبيق «تيليجرام»: «لفتت تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية انتباهنا. اعترف المسؤول فعلياً بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في الصراع الأوكراني».

وتعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الذخائر التي قررت الولايات المتحدة شحنها إلى كييف في روسيا.

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويد سلطات كييف قنابل عنقودية.