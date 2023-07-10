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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنصورة تنظم مؤتمر جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لمبادرة "حياة كريمة"

دعوة مؤتمر
دعوة مؤتمر

تنظم جامعة المنصورة المؤتمر النوعي الاول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة – جامعة المنصورة جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة  "حياة كريمة" تحت شعار "الطريق الي الجمهورية الجديدة" بقاعة المؤتمرات بادارة الجامعة في الفترة من 12 – 13 يوليو.


 وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واشراف الدكتور مصطفي رفعت - أمين عام المجلس الاعلي للجامعات. 

عقد المؤتمر برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، الدكتور محمود محمد المليجي  نائب رئيس جامعة المنصورة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر، وتنسيق الدكتور  إيمان أحمد أبوالفضل منسق مبادرة حياة كريمة.


يهدف المؤتمر إلى إبراز جهود ودور الدولة و كافة الجهات التنفيذية في النهوض بجودة حياة المواطن المصري و جودة الخدمات المقدمة له من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، إبراز جهود الجامعات المصرية في المشاركة بفاعليات المبادرة الرئاسية ، رصد التحديات التي واجهت الجامعات المصرية في تنفيذ فاعليات المبادرة، تعظيم الاستفادة من الخبرات الاكاديمية بالجامعات ومشاركتهم في وضع استراتيجيات وخطط لتطوير الريف المصري، توعية المجتمع الجامعي عن جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة حياة المواطنين المصرى، تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية.


 يتناول المؤتمر مناقشة العديد من المحاور: جهود الجامعات المصرية في المشاركة بفاعليات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التنمية العمرانية بقرى المبادرة الرئاسية بمحافظات مصر، دعم المنظومات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية بمحافظات مصر، دعم المنظومات التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية بمحافظات مصر، التطور التكنولوجي بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ودوره في تحسين جودة حياة المواطنين بتلك القرى، دعم المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي للمواطنين بقرى المبادرة، رعاية الموهوبين والمبتكرين بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظات مصر، التمكين المجتمعي للمرأة وذوي الاعاقة ورعاية الطفولة بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظات مصر، الاستدامة البيئية لموارد القرى والاستهلاك المسئول.


ينظم المؤتمر بمشاركة جميع الجامعات المصرية الحكومية، قيادات الجيش الثاني الميداني، محافظة الدقهلية، مؤسسة حياة كريمة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، الادارات المحلية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظات مصر، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مديرية الطب البيطري بالدقهلية، جهاز شئون البيئة وادارة البيئة بمحافظة الدقهلية، صندوق مكافحة التعاطي والادمان، الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، رجال دين (مسلم ومسيحي) بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظات مصر.

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعا المجلس الاعلى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع رئيس جامعة المنصورة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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