أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.. تفاصيل

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات التي تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ففي مجال مكافحة السرقات تم ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية لقيامه بكسر زجاج سيارة "أحد الأشخاص" بدائرة قسم شرطة 15 مايو وسرقة جهاز لاب تـوب - عدد من الكروت البنكيـة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

وفي الساحل تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بها قطع بالأسلاك وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص ، واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقرا بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهما بالسرقة.

وفي مصر القديمة تم ضبط شخصين حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، ومحمل عليه عدد (4) لوح صاج بطول 4 متر ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الصاج من أعلى سور أحد الكبارى الكائن بدائرة القسم .

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملكه بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزته عدد (7) صناديق حديدية خاصة بعدادات المياه "مجهولين المصدر" وأجنة حديدية ، وبمواجهته إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الصناديق الخاصة بعدادات المياه من داخل العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب " الخلع" بإستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته وإعترف بإرتكاب عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تم ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال إستقلاله سيارة "قيادة سائق حسن النية" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - هاتف محمول .

وفي الشروق تم ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة "هيدرو وحشيش وآيس ومشروم" .

وضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس – فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار)، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.