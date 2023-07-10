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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تاجر سلاح غسل 11 مليون جنيه في شراء عقارات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا بمحافظة بنى سويف) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ ( 11 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

11 مليون الاراضي الزراعي الأسلحة النارية والذخائر الامن العام الآمن الوطني المخدرات والأسلحة بني سويف

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