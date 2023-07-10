شخصان يقتلان آخر بسلاح أبيض في مشاجرة بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر وتوفى عقب وصوله .

وبسؤال شقيقه إتهم (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدثا إصابته التى أدت لوفاته وذلك خلال مشاجرة بينهم لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.