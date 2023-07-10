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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف عن لقاء بين بوتين وقائد فاجنر بعد التمرد.. تفاصيل

يفجيني بريجوزين وبوتين
يفجيني بريجوزين وبوتين

كشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوزين في 29 يونيو الماضي بالكرملين، أي بعد أحداث تمرد يوم 24 يونيو.

وأوضح بيسكوف أن لقاء بوتين مع قائد فاجنر استمر 3 ساعات بحضور 35 قائدًا عسكريًا دعاهم الرئيس الروسي.

ولفت إلى أن قيادات فاجنر قدمت لبوتين وجهة نظرها عن أحداث 24 يونيو، وأظهروا دعمهم للرئيس الروسي، مؤكدين أنهم سيظلون يحاربون من أجله.

وأشار إلى أن بوتين عرض خيارات للتوظيف خلال الاجتماع مع قادة فاجنر والشركات العسكرية الخاصة.

وفي وقت سابق، تم رصد قائد فاجنر يفجيني بريجوزين وهو يدخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في مسقط رأسه بسان بطرسبرج، حسبما أكد مصدر روسي لـ فوكس نيوز، الأسبوع الجاري.

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