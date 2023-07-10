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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للمرة الثانية.. شاهد الجمهور يحمل تامر حسنى على الأعناق بسبب فيلم تاج

صدى البلد

زيارة مفاجأة من النجم المصري تامر حسني لسينما لبنان ليشاهد مع الجمهور فيلمه الجديد تاج ، حيث استقبله الجمهور بنفس حفاوة استقبال المطار محمولاً على الاعناق و ظلوا يهتفون تاج تاج.

فيلم تاج للنجم تامر حسني يغزوا أسواق العالم بجميع دور العرض المعروض بها ويحقق رقم دولي يصل لقرب ال ٨ مليون دولار خارج مصر و داخل مصر ٣٥ مليون في ١٤ يوم من عرضه.

 و يحقق المركز الاول بلبنان و يحطم رقم البوكس اوفيس بكامل العدد يومياً ، اكدوا مديرون السينمات بلبنان ان افلام تامرحسني دائما تتصدر المركز الاول دون منافس واحد منذ فيلم عمر و سلمى ١ و هو متصدر شباك التذاكر .

و عن فيلم تاج حقق نجاحاً واسعاً بالاضافه الى انه نال كل الاحترام بسبب خروجه عن الصندوق و المتوقع من الافكار العربيه التقليديه و تعتبر جرئه كبيره منه ليصعد بصناعة السينما بالفكر و الابهار البصري.

 و قدم فيلم اسري ممتع بصبغه عالميه اجعلت الجميع يصفق في نهاية الفيلم بمنتهى الحراره  بالفعل فيلم تاج  صاحب خطوه رائده تستحق كل الاحترام.

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تامر حسني النجم المصري تامر حسني أحدث أعمال تامر حسني

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