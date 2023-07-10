للمرة الثانية.. شاهد الجمهور يحمل تامر حسنى على الأعناق بسبب فيلم تاج

زيارة مفاجأة من النجم المصري تامر حسني لسينما لبنان ليشاهد مع الجمهور فيلمه الجديد تاج ، حيث استقبله الجمهور بنفس حفاوة استقبال المطار محمولاً على الاعناق و ظلوا يهتفون تاج تاج.

فيلم تاج للنجم تامر حسني يغزوا أسواق العالم بجميع دور العرض المعروض بها ويحقق رقم دولي يصل لقرب ال ٨ مليون دولار خارج مصر و داخل مصر ٣٥ مليون في ١٤ يوم من عرضه.

و يحقق المركز الاول بلبنان و يحطم رقم البوكس اوفيس بكامل العدد يومياً ، اكدوا مديرون السينمات بلبنان ان افلام تامرحسني دائما تتصدر المركز الاول دون منافس واحد منذ فيلم عمر و سلمى ١ و هو متصدر شباك التذاكر .

و عن فيلم تاج حقق نجاحاً واسعاً بالاضافه الى انه نال كل الاحترام بسبب خروجه عن الصندوق و المتوقع من الافكار العربيه التقليديه و تعتبر جرئه كبيره منه ليصعد بصناعة السينما بالفكر و الابهار البصري.

و قدم فيلم اسري ممتع بصبغه عالميه اجعلت الجميع يصفق في نهاية الفيلم بمنتهى الحراره بالفعل فيلم تاج صاحب خطوه رائده تستحق كل الاحترام.

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