بـ 1000 جنيه وعائد ربع سنوي .. اِعرف مميزات شهادة الادخار الإسلامية

تتنوع المنتجات المصرفية، التي تقدمها البنوك لخدمة عملائها وتسهيل عمليات ادخار واستثمار الأموال، بما يتناسب مع ميزانيتهم، ورءوس أموالهم.

وتعتبر شهادة الادخار من أهم المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، نظرا لشعبيتها الكبيرة بين الناس، وسهولة التعامل معها.

ويقدم بنك فيصل الإسلامي العديد من شهادات الإدخار التي تختلف فيما بينها لتلبية رغبات العملاء، ويطرح البنك شهادات الإدخار الرباعية، ذات العائد، الربع سنوي، و تبدأ أسعارها من 1000 جنيه.

ويستعرض "صدى البلد" مميزات وخصائص شهادات الإدخار الرباعية من بنك فيصل الإسلامي، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لبنك فيصل الإسلامي.



شهادة ادخار بنك فيصل الإسلامي

- مدة الشهادة أربعة سنوات و تجدد تلقائياً ما لم يخطر البنك بخلاف ذلك قبل تاريخ إستحقاقها ، وعند طلب العميل كتابة (عدم التجديد) يقوم البنك في هذه الحالة بإلغائها تلقائيا عند إنتهاء مدتها وإضافة قيمتها إلي الحساب الجاري للعميل وفي حالة منح إئتمان بضمانها يحق للبنك تجديدها تلقائياً.

- الشهادة اسمية وتخضع فى تعاملها لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يجوز التصرف فيها للغير بالبيع او التنازل أو الحوالة او أية طريقة أخرى.

- تصدر الشهادة بالجنيه المصري بقيمة 1000جم ومضاعفاتها بدون حد أقصي .

- عائد ربع سنوى يحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.



شهادة الادخار الإسلامية

- يبدأ إحتساب العائد إعتباراً من اليوم التالى ليوم الشراء على اساس السنة 360 يوم.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التى يحددها البنك.

- لاصحاب الشهادات فرصة لاداء العمرة فى السحب الذى يجريه البنك مرتين فى العام على الا يقل الرصيد عن 5000 جم.

- يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق وبعد مرور ستة اشهر على الاقل من تاريخ الشراء ويسقط حق العميل فى العائد عن الشهر المسحوب خلاله دون خصم فرق عائد عن الفترة السابقة وذلك بالنسبة للشهادات المستردة.



شهادة ادخار 2023



- يضاف عائد كل شهادة تلقائياً الى الحساب الجارى للعميل خلال الشهر التالى لانتهاء ربع السنه الميلادى مالم يطلب العميل (كتابة ) إضافة العائد الى حساب الاستثمار الحر عند بلوغه الحد الادنى للاستثمار.

- حق الشراء مكفول للمصريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى – أفراد طبيعيين وأشخاص إعتباريين بدون حد أقصى .

- يجوز الشراء بأسماء القصر بدون حد أقصي وفي حالة الشراء علي حسابات مفتوحة بقرار من المحكمة المختصة يتعين الحصول علي موافقة هذه المحكمة علي شراء الشهادات.