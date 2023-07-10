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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اشتر احتياجاتك| البيض بـ 113 جنيها والدواجن 66 والذهب عيار 18 يسجل 1,864

صدى البلد

الطماطم تسجل  5 جنيهات في سوق العبور

 

الدواجن البيضاء تصل إلى 66 جنيها للكيلو

 

كرتونة البيض الأبيض بـ 113 جنيها

 

جرام الذهب عيار 18 يسجل 1,864 جنيها للشراء

 

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الإثنين 10-7-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 9.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 14 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 9 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 9 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 18 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 10-7-2023

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 10-7-2023

أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيها للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 5.5 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 11 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 10 جنيهات، والألوان  18 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 5 جنيهات.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 10 جنيهات، و البامية 24 جنيهًا، والثوم 35 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

ووصل سعر البرتقال الصيفي إلى 13 جنيها، و الجريب فروت 15 جنيها، والليمون البلدي 24 جنيها، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح المصري 18 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 25 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 12 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب بناتي الأصفر 16 جنيها للكيلو، والعنب البناتي الاحمر 18 جنيها، و الخوخ البلدي العريشي 30 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والمانجو البلدي 15 جنيها، و المانجو الزبدية 21 جنيها، و المانجو الفونس 35 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض اليوم
 


و جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

و سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 66  جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 95 جنيها للكيلو، و سعر أمهات الدواجن البيضاء  58 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 95 و 96 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم
 


وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 110 و 113 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 115 و 118 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 117 و 120 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 13 و 18.25 جنيه والكتكوت “ساسو” بين 7.5 و 8.5 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 5.5 و 6.5 جنيه.


 

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,165 جنيه للبيع و 2,175 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,474 جنيها للبيع و 2,486 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,856 جنيها للبيع و 1,864 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي  1,443 جنيها للبيع و 1,450 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,320 جنيه للبيع و 17,400 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 76,950 جنيها للبيع، و 77,306 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,474,286 جنيها للبيع، و 2,485,714 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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