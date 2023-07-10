أستاذ اقتصاد تدعو لاتفاقيات شراكة بين قطاعي الأعمال والخاص لزيادة الإنتاج

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قطاع الاعمال العام غير مستغل بشكل كبير، على الرغم من أنه يمكن زيادة الطاقات الإنتاجية به عن طريق عقد اتفاقيات شراكة بين القطاع العام والخاص.

و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك فرصا كبيرة لنجاح الشراكة بين قطاع القطاع الخاص و قطاع الأعمال، وتحقيق مكاسب كبيرة للجانبين، فقطاع الأعمال يمتلك قدرات كبيرة للعمل من حيث الآلات، والمساحات، والقدرات البشرية، بينما يمتلك القطاع الخاص رؤوس الأموال والقدرة على الإدارة، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج في وقت قصير جدا.



القطاع الخاص سلاح ذو حدين

وأشارت الخبير الاقتصادي إلى أن توقف المصانع المتعثرة شئ طبيعي وفي كل أزمة يتوقف عدد من المصانع ، و الأكثر معاناة هو القطاع غير الرسمي و المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، بسبب تسريح العمالة، كما أن القطاع الخاص يعتبر سلاح ذو حدين، فهو أكبر مشغل للعمالة ولكن له بعض السلبيات مثل إنتاج سلع غير مطابقة للمواصفات، التهرب الضريبي، وغيرها، ولكن المحافظة على المصانع و مساعدة المتعثر منها واجب ضروري للمحافظة على الإنتاج، والتشغيل، والأسعار.