شقة بالتقسيط| كيفية الحصول على تمويل عقاري من 5 بنوك.. اعرف الفئات وسعر الفائدة

كيفية الحصول على تمويل عقاري من 5 بنوك

مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي.. ومتاح لمحدودي ومتوسطي الدخل

شقة سكنية بالتقسيط من البنك الأهلي.. وبنك التعمير والإسكان يقدم سعر عائد متناقص

تعتبر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، من أكثر الموضوعات تناولا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في مصر، تتنافس فيما بينها؛ من أجل توفير شروط وتسهيلات تلائم شريحة كبيرة من العملاء.

ويتيح عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرية، إمكانية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والحصول على شقة سكنية، بنظام تقسيط يتناسب مع قيمة دخل صاحب الطلب.

ويقدم "صدى البلد"، تفاصيل وشروط التمويل العقاري في بنوك (الأهلي- QNB الأهلي- CIB- التعمير والإسكان- الكويت الوطني) خلال هذا التقرير، وفقا لما نشرته البنوك على المواقع الإلكترونية الخاصة بها.

التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري مبادرة التمويل العقاري لعملائه بعدد من الشروط، نسردها خلال السطور التالية، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

الدخل الشهري: يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 6 آلاف جنيه للفرد، و8 آلاف جنيه للأسرة.

السن: أن لا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد اقصى 75 عاما في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

الجنسية: المصريين المقيمين فقط.

مدة العمل: 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، 12 شهرا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

مدة القرض: الحد الأدنى 5 سنوات والأقصى 30 سنة.

قيمة الوحدة: يحدد من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا للإعلان المصدر.

الدفعة المقدمة: 10% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

قيمة التمويل: حتى %90 من إجمالي قيمة الوحدة.

وديعة الصيانة: 10% كحد اقصى من سعر الوحدة (على أن يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة).

نسبة عبء الدين: أن لا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري 40% من صافى دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، بواقع 50% لكافة التزامات العميل.

سعر الفائدة: %3 متناقص.

مصاريف التمويل العقاري من البنك الأهلي

-مصاريف إدارية: %0.5 من مبلغ التمويل على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

مميزات التمويل العقاري من البنك الأهلي

-مصاريف فتح الحساب مجاناً.

-مصاريف الاستعلام الائتماني مجاناً.

-وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

-عمولة السداد معجل: لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل و يتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة بهذا الشأن.

-عمولة التأخير: % 2 على الأقساط مستحقة الدفع

التمويل العقاري من بنك QNB الأهلي

يقدم بنك QNB الأهلي مبادرة التمويل العقاري لعملائه بعدد من الشروط نسردها خلال السطور التالية، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

-تمويل يصل إلى 80% من قيمة الفيلا أو الشقة و65% من قيمة الشاليه.

- إمكانية الاختيار بين العديد من طرق السداد المناسبة لاحتياجاتك سواء كانت أقساط شهرية ثابتة أو أقساط شهرية متناقصة أو أقساط شهرية ثابتة مع دفعات ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية.

- إمكانية دمج دخل الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية (الزوج، الزوجة، ...إلخ) للحصول على قيمة تمويل أعلى.

تأمين على الحياة والوحدة طوال مدة القرض.

مزايا التمويل العقاري من QNB الأهلي

- الاستفادة من خبراتنا القانونية للتأكد من صحة مستندات الوحدة.

- تقييم الوحدة السكنية الممولة من مقيمين معتمدين.

- إمكانية تأجير الوحدة الممولة بعد الحصول على موافقة البنك.

- تمتع بعائد تنافسي.

شروط بنك QNB الأهلي

- مدة القرض تبدأ من سنتين وتصل إلى 15 سنة.

قيمة القرض تبدأ من 50.000 جنيه وتصل إلى 7.000.000 جنيه.

- متاح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة.

- متوفر للمصريين والأجانب المقيمين بمصر.

- السن لا يقل عن 23 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للموظفين و65 سنة لأصحاب الأعمال الحرة عند نهاية مدة القرض.

التمويل العقاري من بنك الكويت الوطني

أعلن البنك المركزي عن مبادرة للتمويل العقاري بعائد 3% لمحدودي ومتوسطي الدخل متوفرة لشراء الوحدات السكنية كاملة التشطيب، والمنازل الجاهزة للسكن، والعقارات بمختلف محافظات الجمهورية ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتصل قيمة التمويل إلى 85% من قيمة العقار لمتوسطي الدخل، و90% لمحدودي الدخل لمدة تصل حتى 30 عاما، وتم تخصيص هذه المبادرة للفئات التالية:

موظفو القطاع العام، الخاص أو الحكومي.

أصحاب العمل.

أصحاب المهن.

الموظفين خارج مصر.

ملاحظة: يجب أن يكون الموظف مصري الجنسية

مميزات التمويل العقاري من بنك الكويت الوطني

-التأمين على الحياة والعجز الكلي خلال فترة التمويل.

-توفير ما تحتاجه من أموال لشراء عقار.

-التقسيط بسهولة وراحة حتى 30 عاماً.

-العقار الذي تنوي شراءه هو الضمان الأساسي للحصول على التمويل.

-يحفظ لك العقار الذي تنوي تملكه، قيمة القرض، بل هو استثمار، حيث أننا نقوم بالشراء على السعر الحالي – وقيمة العقار في ارتفاع دائم.

-يحفظ لك العقار حق البيع فى حال عدم القدرة على السداد واستكمال التمويل.

-التأمين على العميل؛ مما يضمن لك حق الاحتفاظ بالوحدة فى حال العجز الكلي أو الوفاة.

-يحفظ لك التأمين القانوني الذي تقوم به الإدارة القانونية بالبنك، حقوقك ويضمن لك عدم التعرض للاحتيال.

-قسط شهري بسيط يقارب قيمة الإيجار الجديد مع تملك العقار بعد سداد الأقساط.

-أقل نسبة عائد على القروض العقارية داخل المبادرات مع ثبات قيمة القسط طوال مدة التمويل.

-لا يوجد منتج بالبنوك بقوة التمويل العقاري فى تلبية احتياجاتك المعيشية.

شروط التمويل العقاري من بنك الكويت الوطني

-تحديد إمكانياتك المادية عن طريق دخلك (العبء الديني).

-اختيار العقار المناسب عن طريق التعرف على ملكية العقار (دراسة المستندات قانونياً).

-تجهيز المستندات المطلوبة للحصول على التمويل (مستندات الدخل ومستندات الاستعلام مع بطاقة الرقم القومي وإيصال المرافق في محل السكن الحالي).

-تقديم المستندات المطلوبة إلى بنك الكويت الوطني - مصر.

-التقييم الفعلي لثمن العقار (تحديد العمل بسعر التقييم أم البيع أيهما أفضل لحساب قيمة التمويل).

-يمكنك تقديم طلبك من خلال تعبئة استمارة الطلب عبر الإنترنت أو زيارة فرع NBK الأقرب إليك.

فائدة التمويل العقاري

-عائد ثابت يبلغ 3% طوال فترة التقسيط.

-لا يوجد مصاريف تقييم.

-المصاريف الإدارية هي:

%0.5 لمحدودي الدخل.

%1 لمتوسطي الدخل.

لا يوجد مصاريف تأمين.

يتحمل البنك المركزي كافة المصاريف.

التمويل العقاري 2023

-التمويل متوفر لشراء الوحدات السكنية كاملة التشطيب والجاهزة للسكن.

-التمويل متوفر للعقارات في مختلف محافظات الجمهورية ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة.

-التمويل متوفر للموظفين (في القطاع العام والخاص)، أصحاب الأعمال، أصحاب المهن الحرة والمصريين العاملين في الخارج.

-تصل قيمة التمويل إلى 85% من قيمة العقار لمتوسطي الدخل و 90% لمحدودي الدخل.

-تصل مدة التمويل إلى 30 عاماً.

-معدل العائد 3% متناقص (عائد مدعم من البنك المركزي المصري/ قسط ثابت طوال فترة التمويل).

-إمكانية الدمج بين دخلي الزوج والزوجة.

-الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية 1,400,000 جنيه مصري.

-لا تتعدى قيمة القسط 40% للتمويل العقاري بحيث لا يصل إجمالي الالتزامات إلى 50%.

-لا يقل الحد الأدنى لسن العميل عن 21 عاماً ولا يزيد على 65 عاماً عند انتهاء التمويل، ويصل حتى 75 عاماً لأصحاب المعاشات (مع دفع نسبة 40% من قيمة الوحدة وتحويل المعاش على البنك).

-لا يجب أن يتعدى الدخل الشهري للفرد الأعزب 10,000 جنيه مصري والدخل الشهري للأسرة 14,000 جنيه مصري.

التمويل العقاري من بنك الإسكان و التعمير

يقدم بنك الإسكان والتعمير مبادرة التمويل العقاري لعملائه بعدد من الشروط، نسردها خلال السطور التالية، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

الشروط العامة لمبادرة التمويل العقاري:

- سعر العائد متناقص قيمته 10% بما يعادل 6.69% لمدة 20 سنة.

- الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150م٢ (كاملة التشطيب وجاهزة للسكن).

- الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40.000 جنيه.

- الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة 50.000 جنيه.

- الحد الأقصى لسعر الوحدة المراد تمويلها 2.250.000 جنيه.

- الحد الأدنى للمقدم المسدد 20%.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 80%.

- عدم استفادة المتقدم من المبادرة السابقة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.

- نسبة القسط الشهري بالإضافة إلى الالتزامات البنكية لا تتعدى 40% من الدخل الشهري.

المستندات المطلوبة للتمويل العقاري

الموظفون:

1- تعهد بتحويل الراتب من جهة العمل أو شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل.

2 - بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

3 - صورة من قسيمة الزواج.

4 - عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

5- كشف حساب لمدة 6 أشهر على الأقل.

ملحوظـة:

بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، يجب التصديق على شهادة الدخل المقدمة بصحة التوقيع من أحد البنوك التي تتعامل مع جهة العمل.

أصحاب الأنشطة التجارية

1- شهادة من محاسب قانونياد بالدخل السنوي أو الشهري.

2- مستخرج حديث من السجل التجاري.

3- البطاقة الضريبية.

4- عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط.

5- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

6- صورة من قسيمة الزواج.

7- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

- يشترط مضى سنة على القيد بالسجل التجاري.

أصحاب المهن غير التجارية

1- شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب بصافي الدخل السنوي لمدة ثلاث سنوات.

2- أو شهادة من محاسب قانوني بالدخل السنوي أو الشهري.

3- البطاقة الضريبية.

4- عقد إيجار أو تمليك ثابت التاريخ لمقر النشاط.

5- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

6- صورة من قسيمة الزواج.

7- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

التمويل العقاري من بنك CIB

يقدم بنك CIB مبادرة التمويل العقاري لعملائه بعدد من الشروط نسردها خلال السطور التالية، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

-قيمة القرض تصل إلى 80% من قيمة العقار.

-قرض بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه، وبحد أقصى 80% من قيمة العقار.

-فترات سداد مختلفة تبدأ من عام واحد وتصل إلى 20 عام.

شروط التمويل العقاري من بنك CIB

-الوحدات المسجلة فقط.

-يمكن للعملاء الحصول على القرض لتمويل الوحدات المسجلة أو التي ينطبق عليها شروط التسجيل فقط.

-سعر عائد متغير.

-تتغير فترات السداد وفقًا لأسعار العائد المتغير التي يتم إعلانها من البنك المركزي المصري.

-تأمين على حياتك وعلى العقار.

-استمتع بوثيقة تأمين مجاني على حياتك وعلى العقار طوال فترة السداد.