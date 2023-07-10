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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحمد الفيشاوي ينشر صوراً جديدة من مناسك العمرة

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي ، عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر أحمد الفيشاوي ، في الصور أثناء أداء مناسك العمرة من أمام الكعبة الشريفة بملابس الحج.

 

اعتذر الفنان أحمد الفيشاوي لجمهوره عن تقديمه لفيلم الشيخ جاكسون وهو الفيلم الذى قدمه فى عام 2017 ومن إخراج عمرو سلامة.

وقال الفيشاوي خلال حلوله ضيفا على برنامج The Insider أنه يعتذر للمشاهدين عن فيلمه الشيخ جاكسون لما به من جرعة كبيرة من الكآبة .

أضاف الفيشاوي أنه قرر عدم تقديم مثل هذه النوعية من الأفلام، مشيرا أنه سوف يقدم أفلام كوميدية فقط لمدة 15 عام مقبلة.
 

 

أحدث أفلام أحمد الفيشاوي 

وقدم أحمد الفيشاوي مؤخرا أحدث أفلامه بعنوان رهبة وهو الفيلم الذى قدمه مع نسرين أمين ومحمد القس وثراء جبيل وأحمد رمزي ومن إخراج رضا عبد الرازق.
 

الترويج لفيلم رهبة 

وحاول أحمد الفيشاوي الترويج لفيلمه الجديد رهبة من خلال التواجد فى العديد من السينمات مع باقى أبطال الفيلم كنوع من أنواع الترويج خاصة وأن الفيلم لم يحقق الإيرادات المتوقعة له.

احمد الفيشاوي اداء مناسك العمرة اخبار الفن أخبار الفن الفنانين

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