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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو مصطفى: الجيتار موجود من قبل ما اتولد ولكن عملته بطل للأغنية

عمرو مصطفي
عمرو مصطفي

بيّن الفنان عمرو مصطفى، المقصود من وجهة نظره في تصريح سابق، بأنه مَن أدخل “الجيتار” إلى مصر، مشيرًا إلى أن المقصود من حديثه المجتزئ أنه مَن جعل آلة الجيتار بطلا أساسيا في الأغاني.

وكتب عمرو مصطفى، عبر صفحته على فيسبوك، “مساء الخير.. توضيح  بتصريحي دخلت الجيتار مصر.. المقصود من التصريح إن آلة الجيتار  أصبحت بطل أساسي في الأغنية.. ولكن الجيتار من قبل ما اتولد موجود لدى العبقري عمر خورشيد والفنان الكبير حميد الشاعري”.

وأضاف عمرو مصطفى: “وده توضيح فقط لأن كله ساب أهداف للحقوق المبدعين ومسكوا في تصريح غير مقصود واتفهم غلط وشكرا”.

الجدير بالذكر أن عمرو مصطفى يعكف في الفترة الحالية على تحضير أغاني صيف 2023، وذلك بعد النجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية كمطرب بأغاني قام بطرحها فُرادى وميني ألبوم "غيرك مين".

رامي صبرى لـ"نجوم إف.إم" لو مركز مع كلام عمرو مصطفى عن "يمكن خير" هيتحاسب بالقانون  


رد الفنان رامي صبري على تصريحات الفنان عمرو مصطفى الأخيرة بشأن أغنية “يمكن خير” والتي قال فيها إن لحن تلك الأغنية مقتبس من أغنيته “رقصة”.

وقال رامي صبري خلال وجوده ضيفاً عبر برنامج “أجمد 7” عبر إذاعة “نجوم إف إم”، مع جيهان عبد الله، إن عمرو مصطفى من المفترض أنه صديق له، مؤكدا: “هو عِشرة كبيرة ومن المفترض أننا أصدقاء لكن طريقته لم تعجبني وقال إني سرقت ورامي صبري مش هيسرق وأنا فنان والمبدع الحقيقي لا يسرق”.

وأشار إلى أن هناك فارق بين السرقة وبين توارد الأفكار، موضحا: “قديما قدمت أغنية لعامر منيب تدعى (ده مكنش حب وهندم ليه) ثم بعدها بعام الملحن محمد يحيى قدم أغنية لعمرو دياب تشبه ألحاني”.

واستطرد رامي: “كلام عمرو مصطفى يدينه وعيب إن ملحن كبير ومحترم يقول على فنان تاني مفروض أنه ملحن ومطرب مش صغير يتكلم عنه بالشكل اللي مش حلو”.

وأكد: “أنا لو مركز معاه هيتحاسب على كلامه بالقانون، لكن يفرق معايا الجمهور ومش هرد عليه بطريقته وأقوله ربنا يهديك واشتغل واعمل حاجات جديدة وركز في شغل حلو، والكلام ده صغير وعيب يطلع من فنان كبير زيك”.

وتابع رامي صبري: “عمرو مصطفى لما بيغير من نجاح شخص بيخبط في الناس، ونفسي عمرو كصديق يركز لأنه فنان موهوب جدا وقدم أغنيات مهمة في مسيرته الفنية”.

 

عمرو مصطفى الجيتار

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