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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: مستعدون لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب

الحبوب
الحبوب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن روسيا مستعدة لتلبية الاحتياجات الإضافية للشركاء العرب في الحبوب، ولا توجد عقبات أمام ذلك.

وقال لافروف في تصريحات صحفية، "نبيع الحبوب كما نبيعها. نفي بجميع التزاماتنا دون استثناء. ومستعدون لتلبية جميع الاحتياجات بما في ذلك الاحتياجات الإضافية لشركائنا العرب. ولا توجد عقبات أمام ذلك."

وفي وقت سابق من اليوم، قال لافروف، إن التبادل التجاري بين روسيا ودول الخليج وصل إلى 11 مليار دولار.

 وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحفي في ختام الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا، إلي أن روسيا تعمل على تعزيز الشراكات مع مجلس التعاون الخليجي.

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 وأضاف أن قطر ستترأس جلسة الحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي السنة المقبلة.

 ويعتبر الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي هو مبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية.

روسيا العرب دول الخليج الحبوب

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