عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القمة 126.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

صدى البلد

يستعد قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" للمواجهة، في المباراة التي ستقام على ملعب «ستاد القاهرة»، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز، والتي ستشهد حسم الدوري لصالح المارد الأحمر، حال فوزه أو التعادل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز


الموعد: 8:30 مساء الخميس المقبل.

الملعب: ستاد القاهرة.

البطولة: الدوري الممتاز.

الجولة: مؤجلات الجولة الـ31.

القنوات الناقلة: أون سبورت.

ترتيب الأهلي والزمالك قبل القمة المؤجلة بالدوري 


يدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 75 نقطة، فيما يحتل غريمه التقليدي الزمالك المركز الثالث بترتيب المسابقة المحلية بـ69 نقطة.

الأهلى الأهلي والزمالك الدوري الممتاز الزمالك بطولة الدوري الممتاز ترتيب الأهلي والزمالك ترتيب الدورى ترتيب الدوري الممتاز جدول ترتيب الدوري جدول ترتيب الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

رابطة الأندية تزف بشرى سارة للجماهير بشأن الموسم المقبل

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

نقلا عن "العربية".. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانيا للتقارب مع مصر

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

حقيقة صورة إمام عاشور بقميص النادي الأهلي | التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

رسميا.. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة حلف الناتو بـ فيلنيوس

التعليم: 5 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.. فيديو

بايدن ينتهك البروتوكول خلال لقائه مع الملك تشارلز الثالث |تفاصيل

وزارة النقل تقرر إلغاء جميع السلالم ومواقف الميكروباص بالطريق الدائري |تفاصيل

تحذير عاجل .. شرب هذا المشروب بعد تركه لفترة يسبب تسمم| تعرف عليه

أخبار التكنولوجيا.. تطبيق Threads يتخطى100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع.. أفضل العروض على موبايلات سامسونج وشاومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ