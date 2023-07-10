القمة 126.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يستعد قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" للمواجهة، في المباراة التي ستقام على ملعب «ستاد القاهرة»، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز، والتي ستشهد حسم الدوري لصالح المارد الأحمر، حال فوزه أو التعادل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز



الموعد: 8:30 مساء الخميس المقبل.

الملعب: ستاد القاهرة.

البطولة: الدوري الممتاز.

الجولة: مؤجلات الجولة الـ31.

القنوات الناقلة: أون سبورت.

ترتيب الأهلي والزمالك قبل القمة المؤجلة بالدوري



يدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 75 نقطة، فيما يحتل غريمه التقليدي الزمالك المركز الثالث بترتيب المسابقة المحلية بـ69 نقطة.