طاقة النواب توافق على منحة الوكالة الأمريكية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب برئاسة حسام عوض الله على اتفاقية منحة مساعدة موقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن مبادرة تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكد حسام عوض رئيس اللجنة ان الاتفاقية تهدف الى تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكييف والتخفيف من الاثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ وتقنين الانبعاثات المرتبطة بالوقود الاحفوري والحفاظ على النظم البينية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي للبحر الاحمر وتعزيز النظم المناخية والبنية التحتية لتحسين المناخ والدعم التنظيمي وتطوير الهياكل المؤسسية والتنسيق الشامل عبر الكيانات وتفعيل نظام القياس الإبلاغ والتحقق.

وأضاف عوض الله ان الوكالة الامريكية تدعم الحكومة المصرية لتعزيز انظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة في مواجهة اثار التغيرات المناخية.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها على قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2023 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى الصيغة المعتدلة لاتفاق التعاون الأقليمي الافريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "afra" والتي نصت على ان تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلا من العمل على مدها كل 5 سنوات

وناقشت لجنة الطاقة والبيئة ايضا برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة حول توصيل الغاز للمنازل لعدد من القرى بمختلف محافظات الجمهورية ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي بشأن ضرورة توصيل الغاز الطبيعي لقرى أمليط، الضهرية، برقامة بمركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة و طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة المصري، بشأن عدم اكتمال توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز أبو حمص – محافظة البحيرة وخاصة مناطق (بسنتاو الغابة – توابع بركة غطاس – القصر والجروات ) على الرغم من وجود مبادرة حياة كريمة.



كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب عبدالباسط الشرقاوي، بشأن التأخر في تنفيذ خطوط الغاز الطبيعي بقرية منشأة غربال بمركز دمنهور - محافظة البحيرة وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعى لقرى جرار البحرية و نصر هلا وكوم سيف و على حبيب و الفقهاء سيدي عيسى و الجراوات بمحافظة البحيرة بالرغم من انتهاء خدمة الصرف الصحي لبعض القرى والطلب المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث – محافظة القاهرة على الرغم من أنها منطقة صناعية تساعد في رفع الإنتاج والدخل والاقتصاد.