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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤشرات النتائج جيدة.. رسالة طمأنينة من التعليم لطلاب الثانوية العامة| فيديو

وزير التعليم
وزير التعليم

 كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عن العقوبات المحددة على الطلاب الذين يسربون أو يقومون بتصوير ورقة الأسئلة من داخل اللجان أثناء أداء امتحان الثانوية العامة.

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حرمان لمدة عامين.. التعليم تكشف عقوبة الغش وحيازة المحمول في امتحانات الثانوية العامة

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التعليم: 5 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.. فيديو

وقال زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن تسريب الامتحانات الثانوية العامة يبدأ من تصوير الطالب من داخل اللجان وإرسالها للجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تنتشر مثل النار في الهشيم.

 

وتابع: هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لأي طالب يقوم بالغش بكافة أساليبه، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على رصد أي امتحانات مسربة والرد عليها ببيان رسمي، لعدم حدوث أي بلبلة.

 

وأوضح زلطة، أن الطالب حال ضبطه في اللجنة ومعه هاتف محمول مغلق يحرم من المادة التي يمتحنها، وفي حالة تم ضبط الطالب بهاتف محمول غير مغلق يحرم من الامتحانات لمدة عامين.

 

وأردف زلطة، أن أكثر مادة تلقت الوزارة فيها الشكاوي من قبل الطلاب كانت مادة الكيمياء، لافتًا إلى أن مؤشرات الأولية لنتائج امتحان الكيمياء جيدة، وهناك أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة حصلوا على 95% في الكيمياء.

 

وأكمل: الوزارة تعمل على وجود أكثر من فرصة لطلاب الثانوية العامة، من أجل الحصول على أفضل مجموع، وهناك العديد من المقترحات المقدمة لطلاب الثانوية مثل تحسين المجموع، كما أن هناك اقتراح يتم العمل عليه، إذا كان الطالب يتمتع بقدرات عالية، يمكن له دراسة المرحلة الثانوية على عامين دراسين فقط بل من 3 سنوات. 

الثانوية العامة الإعلامية عزة مصطفى امتحان الكيمياء امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية برنامج صالة التحرير امتحانات الثانوية العامة

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