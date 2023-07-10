وزيرة الثقافة: نحن بصدد البدء في سلسلة من الحفلات لرواد التراث الموسيقي

علقت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على استضافتها للفنان الكبير علي الحجار، لمناقشة تبني وزارة الثقافة لمشروع "100 سنة غنا"، الذي قدمه الحجار، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام تالية.

وقالت نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "مشروع علي الحجار ثري ومهم ويعمل عليه منذ سنوات".

وأضافت نيفين الكيلاني: "وزارة الثقافة تفتح أبوابها لجميع الأفكار الفنية والمشروعات الفنية ذات القيمة".

وتابعت نيفين الكيلاني: "أثمن بشدة مشروع الأساتذة لمدحت صالح الذي يحتفي بأساتذة الطرب المصري"، مضيفا: "نحن بصدد البدء في سلسة من الحفلات لرواد التراث الموسيقي في مصر على مدار سنوات طويلة".

وأكملت نيفين الكيلاني: "لا تعارض بين مشروع علي الحجار ومشروع مدحت صالح والتراث يحتمل العديد من المشروعات الفنية "، مضيفا: "حالة الحراك فتحت الأفاق لمزيد من الأفكار الثقافية ذات الرؤى الفنية المتعددة".