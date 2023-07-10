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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن:

ميتلاند يتعاقد مع النرويجي إيفر فوسوم بدلا من إمام عاشور

إيفر فوسوم
إيفر فوسوم

أعلن اللاعب أحمد حسن، تعاقد ميتلاند مع لاعب الوسط النرويجي إيفر فوسوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن، "ميتلاند يعلن التعاقد مع لاعب الوسط النرويجي إيفر فوسوم ليحل محل إمام عاشور في الموسم المقبل".

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على حقيقة نسبة إعادة البيع في عقد امام عاشور .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك “مفاجأة بخصوص نسبة إعادة البيع في عقد إمام عاشور ال 20% هتروح لمين ؟؟”.
ارتبط اسم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي ونجم الزمالك السابق بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط أنباء عن حسم الصفقة والإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركى، أصبح أهلاويا بنسبة 99% وحاليا يتم وضع الرتوش الأخيرة لإعلان الصفقة. 

بدوره قال الإعلامي محمد فاروق، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه « البريمو»:« إمام عاشور وافق على اللاعب للنادي الأهلي مُقابل 20 مليون جنيه كعقد سنوي، مع 5 ملايين جنيه حملة إعلانه، و5 ملايين جنيه من رجل أعمال محب للنادي الأهلي.

 

إيفر فوسوم

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