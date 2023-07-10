أحمد حاتم مع كارمن بصيبص من كواليس فيلم حدوتة الأيام الباقية

نشر الفنان أحمد حاتم صورة تجمعه مع الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص من كواليس الفيلم الرومانسي الذي يجمعهما معاً حدوتة الأيام الباقية وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلق أحمد حاتم على الصورة، قائلا : "فيلم صعب ودور صعب ولبس مكرمش".

الفيلم بدأ تصويره مؤخراً وهو من إخراج ماندو العدل وتأليف محمد صادق وإنتاج أحمد السبكي.

كان حاتم قدر نشر مؤخراً البوستر التشويقي لأحدث بطولاته في فيلم الإثارة والأكشن حسن المصري المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائية، من إخراج سمير حبشي وإنتاج مشترك بين مصر العالمية، سينرجي ونيوسنشري.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي؛ من بينهم فيريال يوسف، مراد مكرم ودياموند بوعبود.

ومن أعمال حاتم المنتظر عرضها فيلم يحيى من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، والفيلم الحربي السرب للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية. وفيلم عاشق للمخرج عمرو صلاح وتشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد.

وبالإضافة إلى نجوميته في عالم الفن، يحرص أحمد حاتم على المشاركة في مبادرات لدعم اللاجئين بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وبالتعاون مع المفوضية أيضاً، أطلق حاتم مبادرة عربية الخير في موسمي رمضان 2020 و2021.

واختارته السفارة البريطانية بالقاهرة، مؤخراً، سفيراً للشؤون الاجتماعية، ليعلن عن منحة "لها ومعها" للمساعدة في الجهود المبذولة في مصر، لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.