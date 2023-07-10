تراجع أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 10 يوليو 2023

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر بعد تراجعه خلال تعاملات اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .

سعر الذهب دون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,463 شراء 2,474 عيار 22 بيع 2,258 شراء 2,268 عيار 21 بيع 2,155 شراء 2,165 عيار 18 بيع 1,847 شراء 1,856 عيار 14 بيع 1,437 شراء 1,443 عيار 12 بيع 1,231 شراء 1,237 الاونصة بيع 76,595 شراء 76,950 الجنيه الذهب بيع 17,240 شراء 17,320 الكيلو بيع 2,462,857 شراء 2,474,286 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 2474 جنيه .

سعر الذهب في مصر

استقر سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلا 1925دولار

سعر آوقية الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.