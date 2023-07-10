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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 10 يوليو 2023

صدى البلد

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر بعد تراجعه خلال تعاملات اليوم الاثنين 10 يوليو 2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .

سعر الذهب دون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,463 شراء 2,474
عيار 22بيع 2,258 شراء 2,268
عيار 21بيع 2,155 شراء 2,165
عيار 18بيع 1,847 شراء 1,856
عيار 14بيع 1,437 شراء 1,443
عيار 12بيع 1,231 شراء 1,237
الاونصةبيع 76,595 شراء 76,950
الجنيه الذهببيع 17,240 شراء 17,320
الكيلوبيع 2,462,857 شراء 2,474,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو  2474 جنيه  .

سعر الذهب في مصر

استقر سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلا 1925دولار

سعر آوقية الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب شراء الذهب متوسط سعر المصنعية عيار 24 الأعلى سعرا عيار 18 عيار 22 عيار 21

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تراجع أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 10 يوليو 2023

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