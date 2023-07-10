باكينام كفافي: طاقة عربية قصة نجاح 17 عاما وطموحاتنا بلا حدود| فيديو

توقعت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لدى طاقة عربية أن تصل استثمارات طاقة عربية في قطاعات الغاز والبترول والكهرباء والمياه إلى 1.7 مليار جنيه خلال عام 2023.

وأوضحت باكينام كفافي أن طموحات طاقة عربية بلا حدود لافتة إلى أن الشركة نجحت على مدار 17 عاما في التواجد داخل السوق المصرية والتوسع والتنوع في قطاعات الطاقة المختلفة.

ونوهت إلى أن طاقة عربية تعمل على 3 محاور رئيسية أولها التوسع والابتكار في خدمة العملاء الحاليين وإدخال حلول تكنولوجية متطورة بشكل مستمر والمحور الثاني يتمثل في إضافة قنوات استثمار جديدة للشركة مثل شحن السيارات والهيدروجين الأخضر.

أما المحور الثالث فهو التوسع خارج مصر في شرق أفريقيا مثل موزمبيق وتنزانيا والشرق الأوسط في قطر والسعودية.

وقفز سهم شركة طاقة عربية، في ختام تداولات الاثنين بالبورصة المصرية، بنحو 3900 بالمئة، ليغلق عند مستويات الـ 20 جنيها مصريا.

وبدأت البورصة المصرية الاثنين التداول على أسهم طاقة عربية مجددًا بدون حدود سعرية، بعد أن قامت أمس بإلغاء كافة العمليات المنفذة على أسهم الشركة خلال أول يوم تداول للسهم.