صراع الهبوط.. طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام أسوان في الشوط الأول

تقدم فريق طلائع الجيش بهدف نظيف أمام أسوان في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري الممتاز.

أحرز هدف الطلائع الوحيد أحمد متعب في الدقيقة 30 من عمر الشوط.

وجاء تشكيل طلائع الجيش الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: أحمد عبدالرحمن، أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، أحمد متعب

الوسط: فريد شوقي، العربي بدر، مصطفى الخواجة، كريم طارق

الهجوم: بول جوليوس ، أحمد سمير

بينما جاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: خالد وليد

الدفاع: ميدو مصطفى، أحمد فتحي كاستيلو، محمد عطوة، علي فتحي

الوسط: عماد فتحي، رافائيل أياجوا، محمد ناجي، محمد حمدي زكي، أحمد خالد

الهجوم: ديلسون كاموني

يدخل طلائع الجيش المباراة محتلًا المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة بينما يحتل أسوان المركز السادس عشر بنفس الرصيد من النقاط.