برلمانى: إقرار قانون التحالف الوطني دفعة للأمام لخدمة ملايين المصريين

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ان موافقة البرلمان علي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، اليوم اثناء الجلسة العامة يعد من اهم القوانين كما أنه دفعة للامام لخدمة ملايين المصريين وذلك لما يتضمنه القانون من خدمات للمواطن المصري في إطاره الصحيح.

واضاف قريطم خلال تصريحات له اليوم ان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعتبر ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه وتشجيعه لمنظمات العمل الأهلي والتي ظهرت في العديد من المواقف والفاعليات التي شرفها الرئيس بالحضور والتواجد بها وهو ما يدل علي إيمانه الشديد بأهمية دور المنظمات وجمعيات العمل الأهلي.



واشار قريطم الي انه كان من الضروري وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها البعض وتمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشددا علي أهمية توحيد جميع الجهود تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.



الجدير بالذكر ان إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.