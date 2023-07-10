عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: إقرار قانون التحالف الوطني دفعة للأمام لخدمة ملايين المصريين

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ان موافقة البرلمان علي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، اليوم اثناء الجلسة العامة يعد من اهم القوانين كما أنه دفعة للامام  لخدمة ملايين المصريين وذلك لما يتضمنه القانون من خدمات للمواطن المصري في إطاره الصحيح.

واضاف قريطم خلال تصريحات له اليوم ان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعتبر ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه وتشجيعه لمنظمات العمل الأهلي والتي ظهرت في العديد من المواقف والفاعليات التي شرفها الرئيس بالحضور والتواجد بها وهو ما يدل علي إيمانه الشديد بأهمية دور المنظمات وجمعيات العمل الأهلي.
 

واشار قريطم الي انه كان من الضروري  وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها البعض وتمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشددا علي أهمية   توحيد جميع الجهود تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.


الجدير بالذكر ان إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

الأهلي التنموي الأنشطة الخدمية التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني التنمية المجتمعية التنمية الاجتماعية الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الاهلي بالدوري

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

أول تعليق من الزمالك على أنباء إيقاف القيد للنادي بسبب شيكابالا

5 أيام| تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

ضربة روسية ساحقة.. تحذير أمريكي عاجل من انهيار وشيك لـ أوكرانيا

يحتفل أمام الزمالك| الأهلي يحسم الدوري قبل 5 جولات.. وهدية صلاح محسن لا ترد

المصارع أندر تيكر يوجه سمكة قرش لحماية زوجته منها | ما القصة؟

استعدوا.. طقس حار يضرب البلاد ومفاجأة في درجات الحرارة |تفاصيل

عايدة رياض تدخل بحالة بكاء على الهواء لهذا السبب.. تفاصيل

عاجل| الاتفاق تم.. تركيا توافق علي انضمام السويد للناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

بعد اعتداء جارها عليها بالضلمة.. إيمان العاصي ترقص على اختياراتي مدمرة حياتي

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ