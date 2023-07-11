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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو مصطفى: 3 فنانين يحرضون بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضدي

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

قال الفنان عمرو مصطفى، إنّه هناك فنانين أو 3 فنانين يحرضون بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه، كما تحدث عن تصريحه المثير للجدل "أنا اللي دخلت الجيتار مصر"، موضحًا: "الجيتار موجود في مصر من أيام الأستاذ محمد عبدالوهاب، لكن كنت عاوز أقول إني خليته موجودة في التوزيع الموسيقي بشكل أساسي".

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وأضاف عمرو مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "مش أنا اللي دخلت الجيتار مصر، خانني التعبير لما قلت كده، واتفهمت غلط، محدش هيقول إنه دخل الجيتار مصر، ومش هقول إني دخلت الجيتار للأغنية الحديثة، لكني خليت الجيتار طعم في كل الأغاني".

وتابع الفنان: "حبيت أرجع لهويتي المصرية والعربية تاني وحاولت إني أركنه شوية على جنب، لكن لقيت هجوم رهيب عليّ، رغم إن اللي بيهاجموني محدش فيهم اتكلم على المهرجانات".
 

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