أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. تركيا تتقرب لمصر بسجن الإخوان وترحيلهم

أخبار مصر.. احتجزت السلطات في تركيا نحو 60 عنصرا من عناصر الجماعة الإرهابية، كما منحت عناصر من الإخوان مهلة 5 أشهر لمغادرة البلاد تقربا لـ مصر.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



نقلا عن "العربية".. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانيا للتقارب مع مصر

احتجزت السلطات التركية نحو 60 عنصرا من عناصر الجماعة الإرهابية، كما منحت عناصر من الإخوان مهلة 5 أشهر لمغادرة البلاد.

الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

مصر للطيران تسير اليوم 22 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تسير مصر للطيران، اليوم 22 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، قادمين من الأراضي المقدسة.

رئيس الوزراء يقرر إنشاء الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رقم ٢٥١٤ لسنة ٢٠٢٣ ، ونصت مادته الأولي على تأسيس شركة قابضة تسمي " الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار

مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية والرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا

وقعت هيئة الدواء المصرية، مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا، بمقر السفارة المصرية ببريتوريا بدولة جنوب أفريقيا.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزير العمل يسلم 1.2 مليون جنيه بشيكات لورثة العمالة غير المنتظمة.. صور

سلم وزير العمل حسن شحاتة؛ اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة شيكات تعويضات وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 6 أسر عمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن 4 حالات إصابات.

انتخابات رئاسية وبرلمانية.. كرم جبر: السنوات المقبلة ستشهد تغيرات سريعة في الإعلام

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن السنوات المقبلة سوف تشهد تغيرات سريعة ومتلاحقة في مجال الإعلام وكيفية التأثير في الرأي العام

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تعرف عليها| تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارا من الجمعة القادم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة بالوجه البحرى وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 2023 .

العمل: فتح باب التقديم للتدريب المجاني لشباب القاهرة على 11 مهنة غدا

أعلنت وزارة العمل؛ اليوم الاثنين،عن فتح باب التقديم على التدريب المهني لشباب القاهرة ،على مِهن: الخياطة والتفصيل، وصيانة المحمول، والأجهزة المنزلية، والطاقة الشمسية

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزارة النقل تقرر إلغاء جميع السلالم ومواقف الميكروباص بالطريق الدائري |تفاصيل

تسعى وزارة النقل للانتهاء من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فى أسرع وقت، وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل في تصريحات سابقه له، إنه روعي في الاعمال الجاري

عيسى: نستهدف تحقيق 18 مليون سائح في 2024

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، إننا نستهدف تحقيق 18 مليون سائح خلال عام 2024 ، فى ظل الترويج لمميزات المقصد السياحي المصري وتنوعه.

إصابة مليار شخص.. طبيب عالمي يكشف لصدى البلد خبايا الصداع النصفي

أكد الدكتور مسعود أشينا، أستاذ علم الأعصاب في المركز الدنماركي للصداع بجامعة كوبنهاجن والرئيس السابق لجمعية الصداع الدولية، عن أن الصداع النصفي هو مرض يؤثر على نشاط الإنسان وقدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



استعدوا.. طقس حار يضرب البلاد ومفاجأة في درجات الحرارة |تفاصيل

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن بداية أول موجة طويلة شديدة الحرارة على كافة انحاء الجمهورية تبدأ اليوم وتأتي نتيجة لامتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماماً على الأجواء خلال ال 2-3 أسابيع القادمة .

عباس شراقي: السد العالي يحمي مصر من خطر التخزين الرابع لسد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن عودة مفاوضات سد النهضة لم تذكر في بيان إثيوبيا الأخير، بل ذكر أن التخزين الرابع سيكون بصورة تدريجية وبطريقة مختلفة عن التخزينات السابقة وهذا غير صحيح لأن المياه تحجز فور هطول الأمطار.