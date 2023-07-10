مصر للطيران تسير اليوم 22 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تسير مصر للطيران، اليوم 22 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، قادمين من الأراضي المقدسة.

والمقرر أن تكون أخر رحلة خلال موسم الحج يوم 13 يوليو 2013 ، تسير الشركة اليوم 22 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع و8 رحلات من جدة و12 رحلة من المدينة و2 رحلة جدة / باماكو.

وتنقل مصر للطيران حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والأثار ووزارة الصحة ووزارة التضامن وقرعة القاهرة وبورسعيد والشرقية وتضامن المؤسسة والدقهلية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسيوط والترانزيت والسياحة وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي وفلسطين.