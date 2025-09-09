رئيس مرسى علم في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام حركة النقل والمواصلات

قام اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، بجولة مفاجئة تفقد خلالها موقف سيارات السرفيس وتقاطع شارع ٦٨ مع شارع ١٩، لمتابعة انتظام تواجد سيارات الأجرة والسرفيس والتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، لاحظ خليل تواجد عدد من سيارات السرفيس داخل الموقف، وكذلك سيارات الأجرة بمحيط التقاطع، مؤكداً أن المتابعة ستكون بصفة شخصية لضمان انتظام العمل وتقديم خدمة لائقة لأهالي المدينة وزوارها.

وشدد رئيس المدينة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي سائق مخالف أو متغيب عن مواقع الخدمة، في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين اليومية.

كما وجه خليل بمراجعة حالة السيارات بشكل دوري، إلى جانب وضع خطة رقابية مستمرة لمتابعة حركة النقل، بما يضمن انضباط المنظومة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.