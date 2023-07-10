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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استعدوا.. طقس حار يضرب البلاد ومفاجأة في درجات الحرارة |تفاصيل

صدى البلد

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  أن بداية أول موجة طويلة شديدة الحرارة على كافة انحاء الجمهورية تبدأ اليوم وتأتي نتيجة لامتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماماً على الأجواء خلال ال 2-3 أسابيع القادمة .

 

حرارة مرتفعة 

 

وأشار "فهيم" خلال تصريحات له  ، أنه بناءاً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع تعرض البلاد لموجة قياسية من الحرارة العالية تتجاوز الحرارة فيها عتبة الـ 42 – 44°م لمعظم مناطق الجمهورية وتستمر الموجة بداية من يوم الأربعاء 12 يوليو ولمدة أسبوعين على الأقل .
 

أسباب الموجة الحارة
 

وكشف " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " سبب تلك الموجه الحارة وهو امتداد المنخفض القادم من الهند في إحداث موجات حارة قوية في مصر، حيث يتسبب في حدوث ضغط جوي منخفض قد تصل خلال هذه الفترة إلى أدنى من 995 ملليبار، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وأوضح الدكتور محمد فهيم أن هذا المنخفض يلعب دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في كل من السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر.

 

50 درجة مئوية

 

وأضاف أن  هذا المنخفض في أن تتجاوز درجات الحرارة في كلا من دول الخليج  ( الكويت – قطر – البحرين – الامارات – شمال عمان واليمن وشرق السعودية ) والعراق وغرب إيران لـ 50 درجة مئوية خلال هذه الفترة...

  وأشار إلي أنه تتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل مما سيؤدب إلى زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الري بأكثر من 20-25% عن المعدل   ، كما  يصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر في الطاقة الحرارية ( الإشعاع الشمسي ) .
 

وحذر " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " من خطورة التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومتصلة اثناء الظهيرة ،  كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات.

 

كما حذر من التعرض لأشعة الشمس مباشرة خلال فترة الظهيرة .

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