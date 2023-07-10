إصابة مليار شخص.. طبيب عالمي يكشف لصدى البلد خبايا الصداع النصفي

أكد الدكتور مسعود أشينا، أستاذ علم الأعصاب في المركز الدنماركي للصداع بجامعة كوبنهاجن والرئيس السابق لجمعية الصداع الدولية، عن أن الصداع النصفي هو مرض يؤثر على نشاط الإنسان وقدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

أشار أشينا، فى تصريح خاص لصدى البلد، أثناء تواجده بالقاهرة إلى أن هناك 1 من كل 7 أشخاص مصاب بالصداع النصفي على مستوى العالم، وهناك مليار شخص على مستوى العالم مصاب بصداع نصفي.

واضاف: قبل أن يصل الشخص لمرحلة الصداع النصفي المزمن هناك مرحلة وسط يصاب خلالها المريض بنوبة صداع نصفي مرة كل 5 أيام أو أسبوع.

الصداع النصفي المزمن

وعند تفاقم المرض إلى صداع نصفي مزمن، فإن المريض يعاني من نوبات شبه يومية، أو 3 - 4 مرات أسبوعيا مما يعيقه عن العمل والإنتاج. ووفقا للتقديرات فإن مصر بها 2 مليون مريض يعاني من صداع نصفي مزمن.

وأضاف : هناك 5 بالمائة فقط من الذين يعانون من الصداع فإن ذلك يحدث نتيجة عرض لمرض آخر، في حين أن 95% من الذين يعانون من الصداع هي في حقيقة الأمر يعانون من مرض الصداع النصفي والذي يعد مجموعة أعراض متكررة مثل نوبات الصداع الأسبوعية، وزيادة الحساسية للضوء والصوت، والشعور الغثيان أو القيء ما يقرب من نصف المصابين بالصداع النصفي لديهم تاريخ عائلي مع مرض الصداع النصفي، مما يشير إلى أن أغلب الحالات المصابة لديهم استعداد وراثي. إلى جانب ذلك هناك دراسات تشير إلى أن زيادة نشاط أحد أجزاء الجهاز العصبي لها دور رئيسي في الإصابة الصداع النصفي. يمكن أن يختلف موقع الصداع وشدته بالمخ وقد يزداد مع الحركة أو النشاط البدني لذلك يلجأ المرضى إلى الراحة لحين زوال أعراض الصداع النصفي.

السيدات أكثر إصابة من الرجال بالصداع النصفي

وقال بشكل عام فإن السيدات أكثر إصابة من الرجال بالصداع النصفي بنسبة 3: 1. غالبا ما تبدأ الأعراض قبل سن 25 عاما وقد تستمر لعدة سنوات، ثم تتناقص بعد سن 70. كما يمكن أن تؤثر العوامل الهرمونية، خاصة عند النساء على حدوث وتكرار نوبات الصداع النصفي. هناك أعراض محددة للصداع النصفي وهي نوبات متكررة من الصداع يصاحبها الحساسية للصوت والضوء، الرغبة في القيء، وآلام مزمنة في مناطق متفرقة بالرأس وحول العين، بعض العطور والروائح النفاذة وبعض الأكلات مثل الشيكولاتة والجبن القديمة والأكل المحفوظ والموز قد تؤدي إلى حدوث نوبات الصداع النصفي عند بعض المرضى. وبالتالي، من الضروري أن يتلقى المرضى الأدوية المناسبة لتحسين نوعية حياتهم.

واضاف : تلك بعض أعراض الصداع النصفي المتكررة والتي تكون في صورة صداع مزمن في مناطق متفرقة بالمخ وآلام حول العين تتكرر أكثر من مرة على مدار الأسبوع. إضافة لزيادة الحساسية للضوء والصوت وبعض العطور والأطعمة والروائح النفاذة، والشعور الغثيان أو القيء.

طرق علاج الصداع النصفي

وقال : أول طرق السيطرة على الصداع النصفي هي من خلال تجنب التوتر، ممارسة الرياضة، الانتظام في تناول الوجبات الطعام، شرب قدر كاف من المياه يوميا، الانتظام في ساعات ومواعيد النوم، تناول الأدوية التي أوصى بها الطبيب. وبالنسبة لتناول المسكنات فهي حل وقتي وليس دائم لنوبات الصداع النصفي. والأفضل استشارة الطبيب خاصة وأن هناك أدوية للصداع النصفي نستخدمها منذ عشرات السنين وتقلل من نوبات الصداع النصفي. إلى جانب ذلك فحاليا هناك طفرة كبيرة في مجال العلاج، حيث تم اكتشاف مادة اسمهاcgrbتفرز بالمخ وهي مسئولة عن الصداع. وعلى ذلك فإن الأدوية الجديدة تفرز هذه المادة للوقاية من حدوث نوبات الصداع النصفي.أغلب المرضى يحصلون على العلاج الحديث لفترة محددة، ثم يستمر بعدها تأثير العلاج ولا يحتاج المرضى للدواء مرة أخرى إلا على فترات متباعدة. هناك أقلية تحتاج العلاج لفترة أطول.