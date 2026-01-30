مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 30 يناير 2026

مواعيد قطارات الصعيد اليوم .. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة 30 يناير 2026، جدول مواعيد تشغيل قطارات الصعيد على مختلف الخطوط الرئيسية، والتي تشمل القطارات المكيفة والروسي وقطارات النوم وقطارات تالجو الإسباني، على خطوط القاهرة أسوان والعكس، والإسكندرية أسوان والعكس، وذلك في إطار تنظيم حركة السفر وتيسير تنقل المواطنين بين المحافظات، مع التأكيد على ضرورة الحجز المسبق قبل استقلال القطارات.

وأكدت الهيئة، في بيانها، أهمية التزام الركاب بالتعليمات والإرشادات المدونة على التذاكر، واتباع قواعد السلامة داخل القطارات والمحطات، بما يضمن سلامة المسافرين وانتظام حركة التشغيل اليومية، خاصة مع ارتفاع معدلات السفر على خطوط الصعيد.

مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة أسوان

تشغل الهيئة عددا كبيرا من القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة أسوان لتلبية احتياجات الركاب، إذ ينطلق قطار رقم 1902 مكيف من القاهرة إلى أسوان في تمام الساعة 20:00 مساء، ويليه قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة في الساعة 20:50 مساء، بينما يتحرك قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة أسيوط في الساعة 06:30 صباحا.

كما يغادر قطار رقم 980 VIP القاهرة أسوان في الساعة 08:00 صباحا، وقطار رقم 2010 مكيف في الساعة 10:00 صباحا، وقطار رقم 982 VIP في الساعة 12:00 ظهرا، وقطار رقم 986 مكيف في الساعة 14:00، بالإضافة إلى قطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر في الساعة 14:20.

وتشمل المواعيد قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج في الساعة 14:00 ظهرا، وقطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج في الساعة 16:00 عصرا، وقطار رقم 2006 مكيف في الساعة 17:15 عصرا، وقطار رقم 2012 مكيف في الساعة 17:30 عصرا، وقطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط في الساعة 17:45 عصرا.

كما ينطلق قطار رقم 988 ثالثة مكيفة في الساعة 19:10 مساء، وقطار رقم 84 نوم في الساعة 19:20، وقطار رقم 976 VIP في الساعة 20:00 مساء، وقطار رقم 2014 VIP في الساعة 21:00 مساء، وقطار رقم 82 نوم في الساعة 21:10 مساء، وقطار رقم 996 مكيف في الساعة 22:00 مساء، وقطار رقم 90 تحيا مصر في الساعة 22:10 مساء، وقطار رقم 890 ثالثة مكيفة في الساعة 23:30 مساء.

مواعيد قطارات التهوية وتالجو على خط القاهرة أسوان

تشمل المواعيد قطار رقم 974 القاهرة الأقصر تهوية في الساعة 05:30 صباحا، وقطار رقم 1006 القاهرة سوهاج تهوية في الساعة 06:00 صباحا، وقطار رقم 936 مكيف في الساعة 07:35 صباحا، وقطار رقم 80 تهوية في الساعة 09:00 صباحا، وقطار رقم 1004 تهوية في الساعة 09:30 صباحا.

كما يتحرك قطار رقم 160 القاهرة الأقصر تهوية في الساعة 12:15 ظهرا، وقطار رقم 972 القاهرة أسيوط تهوية في الساعة 16:20، وقطار رقم 188 القاهرة أسوان تهوية في الساعة 18:00 مساء، وقطار رقم 1014 تهوية في الساعة 18:50 مساء، بينما ينطلق قطار تالجو رقم 2030 من القاهرة إلى أسوان في الساعة 19:00 مساء، ويليه قطار رقم 1012 تهوية في الساعة 20:20 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط أسوان القاهرة

أعلنت الهيئة أيضا مواعيد عودة القطارات من أسوان إلى القاهرة، حيث يقوم قطار رقم 3025 ثالثة مكيفة في الساعة 04:10 صباحا ويصل القاهرة الساعة 16:40، وقطار رقم 2011 VIP في الساعة 05:15 ويصل 18:00، وقطار رقم 981 VIP في الساعة 05:30 ويصل 19:35.

كما يتحرك قطار رقم 983 VIP في الساعة 07:30 ويصل 21:40، وقطار رقم 2013 مكيف في الساعة 14:05 ظهرا، وقطار رقم 2007 VIP في الساعة 15:15 عصرا، وقطار رقم 2015 إسباني مطور في الساعة 16:00 مساء، وقطار رقم 83 نوم في الساعة 16:20، وقطار رقم 1903 ثالثة مكيفة في الساعة 17:00 مساء، وقطار رقم 87 نوم في الساعة 17:15.

وتتواصل الرحلات بقطار رقم 997 VIP في الساعة 20:45 مساء، وقطار رقم 89 مكيف في الساعة 21:05 مساء، وقطار رقم 989 إسباني مطور في الساعة 23:00 مساء، إضافة إلى قطارات قادمة من الأقصر وأسيوط وسوهاج والفيوم وفق الجداول المعلنة.

القطارات على خط الإسكندرية أسوان والعكس

تشمل حركة التشغيل قطار رقم 88 مكيف الإسكندرية أسوان في الساعة 17:00، وقطار رقم 89 مكيف القاهرة الإسكندرية في الساعة 11:15 صباحا، وقطار رقم 164 تهوية الإسكندرية أسوان في الساعة 12:00 ظهرا، وقطار رقم 934 VIP الإسكندرية الأقصر في الساعة 13:10 ظهرا.

كما ينطلق قطار رقم 935 VIP الأقصر الإسكندرية في الساعة 22:40، وقطار رقم 2008 VIP الإسكندرية أسوان في الساعة 20:00، وقطار رقم 3008 مكيف الإسكندرية أسوان في الساعة 05:45، إلى جانب عدد من القطارات السياحية وقطارات النوم.

مواعيد قطارات خط القاهرة طنطا المنصورة

وعلى خط القاهرة طنطا المنصورة، ينطلق قطار رقم 948 سياحي المنصورة القاهرة في الساعة 05:35 صباحا، وقطار رقم 65 ركاب طنطا المنصورة في الساعة 16:50، وقطار رقم 1915 سياحي شبرا الخيمة المنصورة في الساعة 15:35، وقطار رقم 1914 سياحي المنصورة شبرا الخيمة في الساعة 06:35.