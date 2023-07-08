في هذه الحالة.. الصداع دليل على ارتفاع ضغط الدم لديك

أحيانا يصاب الشخص بالصداع دون معرفة السبب وراء حدوثه، ومن أبرز أنواع الصداع التي تصيب أغلبنا هو الصداع النصفي.

أسباب الشعور بالصداع بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة

وعلق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على هذه الحالة، قائلا: إن الإصابة بالصداع أسفل الرأس يمكن أن تحدث عند الاستيقاظ من النوم، وقد يكون حدوثها علامة تحذيرية.

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الصداع أسفل الرأس، قد يكون السبب الرئيسي في حدوثه هو ارتفاع ضغط الدم، وبالأخص عند حدوثه بعد الاستيقاظ في الصباح مباشرة.

أسباب الشعور بالصداع بعد الإستيقاظ من النوم مباشرة

وأضاف حسام موافي، أن ارتفاع ضغط الدم لا يؤدي إلى حدوث الصداع في منطقة أسفل الرأس فقط، بل يأتي الألم أيضًا فوق الأذنين مباشرة.

ونصح حسام موافي، بتناول الأسبرين للتخفيف من حدة الصداع، وعند عدم التخفيف من حدته قد يكون الصداع ناتج عن ارتفاع ضغط الدم.