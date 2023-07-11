بسبب بالميراث.. عشريني يتعدى على نجل شقيقه في سوهاج

أصيب عامل في منتصف العقد الثالث من العُمر، برش خرطوش بكف اليد اليُمنى؛ إثر تعدي شقيق والده عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض آلت إليهما بالميراث بجوار منزلهما، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد باعتداء عشريني على نجل شقيقه في سوهاج.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو "عبد الرحيم م. أ. س- 27 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز"، وبسؤاله اتهم شقيق والده المدعو "أحمد أ. أ. س- 23 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض آلت إليهما بالميراث بجوار منزلهما، دائرة المركز.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فرد خرطوش محلي الصُنع، بإرشادة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.